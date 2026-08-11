Гори гората над Свети Влас

Пожар е избухнал в гората над Свети Влас, в района над местността Инцараки. Към момента няма опасност за населението, съобщава БНТ. Огънят е пламнал днес малко преди 14:00 часа, като първоначално е обхванал сухи треви и храсти, а впоследствие е навлязъл и в малка част от горската територия. Още: След дни борба с огъня: Потушиха пожара в Национален парк “Пирин“

На място са изпратени четири противопожарни екипи – два от Несебър и два от Бургас. Пожарникарите работят по локализирането на огъня и недопускането на разрастването му. Към момента няма данни за застрашени хора или сгради. Още: Хеликоптер на "Гранична полиция" извърши рискована операция при пожара в Пирин