Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Гори гората над Свети Влас

11 август 2026, 15:32 часа 882 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Гори гората над Свети Влас

Пожар е избухнал в гората над Свети Влас, в района над местността Инцараки. Към момента няма опасност за населението, съобщава БНТ. Огънят е пламнал днес малко преди 14:00 часа, като първоначално е обхванал сухи треви и храсти, а впоследствие е навлязъл и в малка част от горската територия. Още: След дни борба с огъня: Потушиха пожара в Национален парк “Пирин“

На място са изпратени четири противопожарни екипи – два от Несебър и два от Бургас. Пожарникарите работят по локализирането на огъня и недопускането на разрастването му. Към момента няма данни за застрашени хора или сгради. Още: Хеликоптер на "Гранична полиция" извърши рискована операция при пожара в Пирин

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пожарникари Свети Влас горски пожар гасене
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес