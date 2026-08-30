Спорт:

Дунав се вдигна с до 6 см за денонощие, обстановката остава усложнена

30 август 2026, 9:24 часа 688 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Дунав се вдигна с до 6 см за денонощие, обстановката остава усложнена

Ново повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък са отчетени за последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Най-голямо е повишението е водомерен пост Оряхово с 6 см. При Никопол повишението е с 4 см, при Лом и Свищов с 3 см, при Ново село с 2 см, а при Русе с 1 см. Минимално понижение е отчетено при водомерен пост Силистра.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма плавателни съдове които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Хидроложката обстановка остава усложнена.

ОЩЕ: Нивото на Дунав и ще спре ли АЕЦ "Козлодуй": Отговорът от енергийния министър 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
река Дунав суша
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес