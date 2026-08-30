Почина актрисата Юлиана Караньотова

Починала е актрисата Юлиана Караньотова. Това съобщи във фейсбук Ивайло Караньотов, чиято първа съпруга бе тя.

"Сбогом, Юлианке", гласи публикацията му.

В коментарите към тези думи дъщеря им Карина Караньотова - журналистка в БНТ, публикува техни общи снимки. Карина е и доведена дъщеря на Аня Пенчева, както и внучка на голямата актриса Славка Славова.

Юлиана Караньотова е участвала във филма La Donna e mobile - една от първите български ленти от началото на демокрацията, заснета през 1993 г. Сценаристи на филма са Любен Дилов-син и Нидал Алгафари, който е и режисьорът на лентата.

Филмът, чието име от италиански означава "Жената е подвижна", разказва за Ани (в ролята е Юлиана Кънчева, адашка на Караньотова) - красиво момиче, приковано в инвалидна количка след тежка катастрофа. Животът й е между прозореца и грижите на родителите й. Всяка нощ Ани разговаря с радиожурналиста Радо.

Той я използва за свое предаване, но не иска да свърже живота си с нейния, въпреки че тя го обича. Но става чуда – мъчително и трудно тя прохожда. Нейната съратничска по съдба – Жаки, не намира сили да се бори. Тя изпада в депресия, присъединява се към секта. Прохождането на Ани я отвежда в един свят на духовни инвалиди.

Юлиана Караньотова участва и във филма „Театър, любов моя".