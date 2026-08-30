Сметката не излиза? ЦИК обясни защо изборите ни струват рекордна сума

„Не съм съгласен с изявленията, че план-сметката, разделена на броя на избирателите, дава стойността на един глас. Това не съответства нито на принципите на закона, нито на изборното право“, категоричен е председателят на Централната избирателна комисия.

В интервю за "24 часа" Георги Хорозов внесе яснота около одобрения от служебното правителство бюджет за предстоящия вот през октомври. Коментарът му идва в отговор на обществените анализи, които изчислиха, че един глас би струвал на държавата близо 35 евро.

Рекордни разходи или адекватна прогноза?

Кабинетът „Радев“ разписа бюджет от 116 928 000 евро за организацията на изборите. За сравнение, през 2021 г. сумата бе почти двойно по-малка – около 63 млн. евро. От общия бюджет директно към ЦИК се насочват 3 365 000 евро, докато останалите средства са разпределени между МВР, МВнР, Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, общините и за медийни кампании.

Аритметичните сметки на наблюдатели показват, че ако през октомври до урните отидат същият брой хора, както на предишния вот (около 3,3 млн. души), то един глас ще „струва“ 34,7 евро. Хорозов обаче е категоричен, че подобна логика е юридически и концептуално невярна.

Защо бюджетът е по-висок?

Председателят на ЦИК изтъкна няколко обективни причини за увеличението на разходите:

Два тура на изборите: Предстои вот за президент, който традиционно изисква ресурс за две гласувания.

Вотът зад граница: След отпадането на ограниченията за секции извън ЕС, броят на изборните места в чужбина ще бъде значително по-голям.

Логистика и техника: Увеличените разходи за транспорт, осигуряване на бюлетини и поддръжка на машините за гласуване.

„Тази сума е съвсем оправдана и адекватна. Трябва да се подсигури упражняването на избирателното право и изпълнението на закона“, подчертава Хорозов.

Връщане на средства в хазната

Георги Хорозов напомни, че план-сметката е само прогнозен „таван“. Историята показва, че ЦИК често харчи по-малко от предвиденото. При предишни избори, от отпуснати 1,9 млн. евро, комисията е спестила и върнала в бюджета близо 620 хил. евро.

Макар и извън прекия бюджет на ЦИК за организацията, комисията вече е задвижила и други мащабни разходи. Обявена е обществена поръчка на стойност 10 млн. евро, която е предназначена за ремонт и техническа поддръжка на устройствата за машинно гласуване, за да се гарантира сигурността на вота.

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