Барса направи обратен завой на трансферния прозорец - избра изненадващ нов №9 за атаката си

Барселона направи неочакван трансферен ход в последните дни на пазара, след като постигна споразумение с Арсенал за привличането на Габриел Жезус. 29-годишният бразилски нападател ще премине на "Камп Ноу" за около 10 милиона евро плюс бонуси, като според последните информации двата клуба са постигнали принципна договорка. Жезус вече е получил разрешение от Арсенал да пътува за Испания, където в понеделник трябва да премине медицински прегледи.

Барселона се отказа от Хулиан Алварес и се насочи към Габриел Жезус

Трансферът идва като изненада, тъй като основната цел на Барселона за позицията на централен нападател беше Хулиан Алварес. Атлетико Мадрид обаче категорично отказва да продаде аржентинския си голмайстор на каталунците и именно това е накарало ръководството на Барса да активира алтернативния вариант с Жезус. Интересът към Алварес обаче не е приключил и може да бъде подновен в бъдещ трансферен прозорец.

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Очаква се Жезус да подпише договор за две години с опция за още един сезон. Сделката е определяна от каталунските медии като отлична пазарна възможност за Барселона, тъй като бразилецът има още една година от договора си с Арсенал и вече не е част от основните планове на Микел Артета.

Причината за раздялата с Арсенал е именно намалената роля на Жезус. След привличането на Виктор Гьокереш и наличието на Кай Хаверц бразилецът остана назад в йерархията на "артилеристите". През миналия сезон той записа 27 мача във всички турнири, като се отчете с шест гола и две асистенции.

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