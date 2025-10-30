PlayStation 5 и над 400 продукта за домакинството в Kaufland до 12 ноември

С настъпването на студените вечери идват и моментите за дългоочаквано време у дома – с филм, игра или просто почивка. Именно с тази идея Kaufland България идва с черна седмица и над 400 топ оферти на нехранителни продукти от любими марки. В центъра на вниманието е PlayStation 5 Digital Edition с контролер, сега с 18% намаление за 899,90 лв., както и воланът с педали и ръчни скорости Tracer за 189,90 лв., който ще направи всяка игра още по-реалистична. Всички предложения, валидни от 3 до 12 ноември, могат да бъдат разгледани тук.

Гейминг изживяването може да стане още по-вълнуващо с телевизор Crown на цена от 169,90 лв. или с LED Smart телевизор Samsung за 379 лв., които превръщат всяка игра в картина с изключителна детайлност и реалистични цветове.

Страхотна идея за ранни коледни подаръци са практичните уреди, които носят удобство у дома. Сред тях се откроява прахосмукачката робот Xiaomi с 32% намаление с модел за сухо и мокро почистване на цена от 169,90 лв.. Любителите на ароматното кафе могат да се насладят на кафеавтомат Philips с 12 настройки на мелачката и резервоар от 1,8 литра за 449,90 лв., а за почитателите на здравословното готвене перфектен избор е фритюрникът с горещ въздух Philips с вместимост 3,7 литра за 99,99 лв. Сред предложенията са още микровълнова фурна Samsung за 109,90 лв. и уред за гладене с пара Tefal с 28% намаление – 49,99 лв., които превръщат грижата за дома в удоволствие.

Лоялните клиенти на Kaufland България, които използват своята Kaufland Card, ще могат да се възползват от специални намаления на електроуреди, почистващи материали, детски играчки и др. още от 1 ноември. Сред предложенията изпъкват практични решения за дома и личната грижа. Марката Kärcher предлага водоструйка или прахосмукачка за сухо и мокро почистване с контейнер от 12 литра на цена от 99,99 лв., а ютията Philips с незалепващо покритие е с 50% намаление и струва 24,99 лв. Същата марка предлага и уред за бръснене и оформяне 5 в 1 с регулируем гребен за 49,99 лв. За тези, които обичат да запазват вкуса на лятото, сред предложенията е и уред за сушене First Austria за 69,99 лв., подходящ за плодове, зеленчуци и билки. Допълнителен бонус за всички притежатели на Kaufland Card са 30% намаление на всички торби и чували за смет и 30% отстъпка на всички крушки Osram – малки удобства, които носят голяма разлика в ежедневието.

Тази седмица спортният стил заема централно място в Kaufland България с колекцията на Lotto, достъпна на половин цена за лоялни клиенти. Комфортът и практичността вървят ръка за ръка в предложения като 3 броя боксери за 19,99 лв., 3 чифта чорапи за 5,99 лв., спортни шорти за 22,99 лв., тениска за 19,99 лв. и бански за 25,99 лв. За завършен спортен вид към визията могат да се добавят къси панталони за 32,99 лв., чехли за 19,99 лв., шапка за 15,99 лв. и чанта за кръст за 11,99 лв. Колекцията съчетава изчистен дизайн и удобство за активното ежедневие и е подходяща както за тренировки, така и за свободното време.

От събота лоялните клиенти на Kaufland България ще могат да се възползват от изкушаващи отстъпки на детски играчки – идеални за ранни коледни подаръци. Сред най-желаните предложения са конструкторите LEGO, които тази седмица са с 30% намаление, както и изненадата, която винаги предизвиква усмивки – излюпващото се яйце Hatchimals, сега с 58% отстъпка и цена 69,99 лв.

Малките откриватели ще се зарадват и на дървената кухня Kidland за 99,99 лв., която може да бъде допълнена с дървена кафемашина за 12,99 лв. или касов апарат за 19,99 лв. За момчетата марката предлага влакче за 7,99 лв. и различни конструктори за 14,99 и 24,99 лв. А за моментите на уют у дома подходящ избор е LED плюшената играчка Kidland за 19,99 лв., която ще зарадва деца от всички възрасти.