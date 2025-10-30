Войната в Украйна:

PlayStation 5 и над 400 продукта за домакинството в Kaufland до 12 ноември

30 октомври 2025, 15:13 часа 350 прочитания 0 коментара
PlayStation 5 и над 400 продукта за домакинството в Kaufland до 12 ноември

С настъпването на студените вечери идват и моментите за дългоочаквано време у дома – с филм, игра или просто почивка. Именно с тази идея Kaufland България идва с черна седмица и над 400 топ оферти на нехранителни продукти от любими марки. В центъра на вниманието е PlayStation 5 Digital Edition с контролер, сега с 18% намаление за 899,90 лв., както и воланът с педали и ръчни скорости Tracer за 189,90 лв., който ще направи всяка игра още по-реалистична. Всички предложения, валидни от 3 до 12 ноември, могат да бъдат разгледани тук.

Гейминг изживяването може да стане още по-вълнуващо с телевизор Crown на цена от 169,90 лв. или с LED Smart телевизор Samsung за 379 лв., които превръщат всяка игра в картина с изключителна детайлност и реалистични цветове.

Страхотна идея за ранни коледни подаръци са практичните уреди, които носят удобство у дома. Сред тях се откроява прахосмукачката робот Xiaomi с 32% намаление с модел за сухо и мокро почистване на цена от 169,90 лв.. Любителите на ароматното кафе могат да се насладят на кафеавтомат Philips с 12 настройки на мелачката и резервоар от 1,8 литра за 449,90 лв., а за почитателите на здравословното готвене перфектен избор е фритюрникът с горещ въздух Philips с вместимост 3,7 литра за 99,99 лв. Сред предложенията са още микровълнова фурна Samsung за 109,90 лв. и уред за гладене с пара Tefal с 28% намаление – 49,99 лв., които превръщат грижата за дома в удоволствие.

Лоялните клиенти на Kaufland България, които използват своята Kaufland Card, ще могат да се възползват от специални намаления на електроуреди, почистващи материали, детски играчки и др. още от 1 ноември. Сред предложенията изпъкват практични решения за дома и личната грижа. Марката Kärcher предлага водоструйка или прахосмукачка за сухо и мокро почистване с контейнер от 12 литра на цена от 99,99 лв., а ютията Philips с незалепващо покритие е с 50% намаление и струва 24,99 лв. Същата марка предлага и уред за бръснене и оформяне 5 в 1 с регулируем гребен за 49,99 лв. За тези, които обичат да запазват вкуса на лятото, сред предложенията е и уред за сушене First Austria за 69,99 лв., подходящ за плодове, зеленчуци и билки. Допълнителен бонус за всички притежатели на Kaufland Card са 30% намаление на всички торби и чували за смет и 30% отстъпка на всички крушки Osram – малки удобства, които носят голяма разлика в ежедневието.

Тази седмица спортният стил заема централно място в Kaufland България с колекцията на Lotto, достъпна на половин цена за лоялни клиенти. Комфортът и практичността вървят ръка за ръка в предложения като 3 броя боксери за 19,99 лв., 3 чифта чорапи за 5,99 лв., спортни шорти за 22,99 лв., тениска за 19,99 лв. и бански за 25,99 лв. За завършен спортен вид към визията могат да се добавят къси панталони за 32,99 лв., чехли за 19,99 лв., шапка за 15,99 лв. и чанта за кръст за 11,99 лв. Колекцията съчетава изчистен дизайн и удобство за активното ежедневие и е подходяща както за тренировки, така и за свободното време.

От събота лоялните клиенти на Kaufland България ще могат да се възползват от изкушаващи отстъпки на детски играчки – идеални за ранни коледни подаръци. Сред най-желаните предложения са конструкторите LEGO, които тази седмица са с 30% намаление, както и изненадата, която винаги предизвиква усмивки – излюпващото се яйце Hatchimals, сега с 58% отстъпка и цена 69,99 лв.

Малките откриватели ще се зарадват и на дървената кухня Kidland за 99,99 лв., която може да бъде допълнена с дървена кафемашина за 12,99 лв. или касов апарат за 19,99 лв. За момчетата марката предлага влакче за 7,99 лв. и различни конструктори за 14,99 и 24,99 лв. А за моментите на уют у дома подходящ избор е LED плюшената играчка Kidland за 19,99 лв., която ще зарадва деца от всички възрасти. 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Кауфланд
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес