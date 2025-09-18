Полицай почина, докато охранява протеста пред Народното събрание (СНИМКА)

Трагичен инцидент в центъра на София пред Народното събрание. Рано тази сутрин на служител на МВР, който охранява протеста пред парламента, му прилошава. "Колегите му полицаи не знаят как да го реанимират. Полицията няма дефибрилатори. Има стотици полицаи, но няма осигурен медицински екип на място, въпреки предстоящите протести през деня", написа в профила си във Facebook депутатът Васил Пандов.

"Това в действителност показва състоянието на системите на МВР и Министерството на здравеопазването. Пълен непрофесионализъм от ръководството на МВР. Полицаите се суетят и са притеснени, както и гражданите. Очевидно няма протокол за действие или не го познават. Обаждат се на спешна помощ. Обаждането не е от случаен гражданин, а - от началници от МВР. Линейката пристига в центъра на София, на жълтите павета след 15 минути!! Това е най - бързото в центъра на София, в час, в който няма никакво движение, на 1-2 километра от близките болници. Представяме си какво щеше да бъде, ако беше случаен гражданин и не в центъра на София. Нашите мисли и надежди са този служител на МВР да се възстанови", уточнява Пандов.

От МВР съобщиха лошата новина - полицаят е починал. Все още не е ясна причината за смъртта му. Служителят на реда и бил откаран е с линейка от района на протеста и малко след това е починал в лечебно заведение.

