Петков: Двамата дебелаци говорят всеки ден за хората, но ги е страх да минат 3 метра по тротоара

"Всички народни представители трябва да са равни. Имаме премиер, имаме председател на Народното събрание, които имат право на НСО. Но най-скъпият автомобил в НСО в момента се дава на Пеевски и той всяка сутрин влиза през входа на НС, защото го е страх да ходи дори 5 метра по тротоара. Паркират до вратата, за да може само с две стъпки да влезе в парламента".

Това коментира бившият премиер Кирил Петков, който участва в протеста на "Продължаваме промяната" в четвъртък сутрин пред парламента. Рано сутринта ПП-ДБ спряха достъпа до служебния паркинг на Народното събрание. "Входовете, през които, без да слизат от колите на НСО, Борисов и Пеевски се озовават в пленарна зала", информира Лена Бориславова за протестната акция.

"Целта ни е да кажем, че през 2025 г. не може да имаме политически затворници в България. Не е нормално четирима души без осъдителна присъда да стоят вече втори месец в ареста с право по един час на ден на слънчева светлина и са хапани от дървеници сигурно по 20 пъти на вечер", каза пред bTV Петков, който е облечен с тениска с надпис "Свобода за Благо!".

Супермутри

"Тротоарите да са свободни. Да паркират като нормални хора, като другите депутати, да се придвижат до сградата. Не може да имат такива преференции, които те имат", призова той и адресира Бойко Борисов и Делян Пеевски да влязат в парламента като нормалните хора, а не "като супермутри". И още:

"Двамата дебелаци трябва да могат да свикнат да се движат между хората. Не може да говориш всеки ден за хората и да те е страх да минеш 3 метра по тротоара", каза още Кирил Петков. Той обясни, че протестът е с разрешението на Столична община и уточни, че бул. "Дондуков" не е блокиран от тях, но се минава по преценка на жандармерията.

