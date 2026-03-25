Полицията се похвали, че хваща повече джигити на пътя: Ръст и на връчените глоби

Данните за осъществявания контрол по пътищата сочат, че мерките дават ефект. Мярката с камерите за средна скорост влезе в сила в Закона за движение по пътищата на 7 август, но намери приложение с влизане в сила през септември. По-голяма част от нарушенията, които се генерират и бележат ръст, са от декември насам. Това заяви пред bTV комисар Мария Ботева от „Пътна полиция".

Висок процент и на връчените глоби

Снимка: БГНЕС

По думите ѝ когато стопанинът на пътя въведе ограничение за скоростта, различно от регламентирано от законодателя, за това има причина и хората трябва да си дадат сметка за това. Има критерии и част от тях са свързани с исканията на местното население например, посочи комисар Мария Ботева.

„В контролираните участъци със средна скорост наблюдаваме намаляване на броя произшествията в сравнение с предходната година – с 43 произшествия по-малко от 7 септември до 23 март, или от 218 преди на 175 сега“, обяви комисар Ботева.

По думите ѝ се повишава събираемостта на глобите: „От 1 366 089 издадени документа, от които част все още се връчват, преиздадени са над 1 300 000 електронни фиша, повече от 890 000 са връчени", допълни комисар Мария Ботева.

Припомняме, че още шест отсечки от републиканската пътна мрежа са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средна скорост на движение, след като преминаха задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология. С тях общият брой става 48, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Новите отсечки са по път I-3, път I-4 и път I-5 и са на територията на областите Велико Търново, Габрово и Русе. Списъкът с всички сертифицирани отсечки е публикуван на интернет страницата на Националното тол управление. Данните се актуализират за всяка нова отсечка, преминала задължителната първоначална проверка.

С камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което превозното средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост.

Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, се регистрира и данните се предоставят от Националното тол управление (НТУ) на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.

