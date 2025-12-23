Спорт:

Популярни телевизионни лица се обединяват в подкрепа на бездомните животни по Коледа

23 декември 2025, 10:06 часа 336 прочитания 0 коментара
Популярни телевизионни лица се обединяват в подкрепа на бездомните животни по Коледа

За четвърта поредна годена добре познати лица от NOVA се обединяват в подкрепа на бездомните животни около кампанията "Време за надежда". По време на най-светлите празници инициативата отново насочва вниманието на зрителите към бездомните животни. Новото коледно издание на кампанията ще потърси истински дом и добро семейство на изоставени или кучета, които нямат дом. 

На предпразничния 23 декември, на Бъдни вечер и на Коледа в централната емисия на Новините на Нова водещите на Прогнозата за времето ще бъдат в компанията на четириноги екранни партньори, с което искат да напомнят на хората, че "взимането на домашен любимец трябва да бъде осъзнат избор, защото грижата за куче е системна и постоянна".

Още: Грижа за бездомните животни: Как да им помогнем през студените дни

В телевизията ще видим няколко кучетата, които обитават приюта в Богров и имат нужда от коледно чудо в лицето на любящ стопанин. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В социалните мрежи от медията публикуваха и кадри на три от четириногите, които ще бъдат представени през следващите дни - Кая, Лара и Алби. 

Повече за капманията

Кампанията "Време за надежда" стартира в края на 2021 г. Екипът на Прогнозата за времето на NOVA осъществи нейните издания в партньорство с различни организации, които имат отношение към опазването на живота на бездомните животни и намирането на постоянен дом за тях. Коледните и великденското издание на инициативата помогнаха на десетки кучета да намерят своите истински стопани.

Още: Над 3600 километра път: Куче се връща у дома след 5 години (ВИДЕО)

Четвъртото издание на кампанията „Време за надежда“ се осъществява в партньорство с "Екоравновесие".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Кучета бездомни животни куче
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес