Популярни телевизионни лица се обединяват в подкрепа на бездомните животни по Коледа

За четвърта поредна годена добре познати лица от NOVA се обединяват в подкрепа на бездомните животни около кампанията "Време за надежда". По време на най-светлите празници инициативата отново насочва вниманието на зрителите към бездомните животни. Новото коледно издание на кампанията ще потърси истински дом и добро семейство на изоставени или кучета, които нямат дом.

На предпразничния 23 декември, на Бъдни вечер и на Коледа в централната емисия на Новините на Нова водещите на Прогнозата за времето ще бъдат в компанията на четириноги екранни партньори, с което искат да напомнят на хората, че "взимането на домашен любимец трябва да бъде осъзнат избор, защото грижата за куче е системна и постоянна".

Още: Грижа за бездомните животни: Как да им помогнем през студените дни

В телевизията ще видим няколко кучетата, които обитават приюта в Богров и имат нужда от коледно чудо в лицето на любящ стопанин.

В социалните мрежи от медията публикуваха и кадри на три от четириногите, които ще бъдат представени през следващите дни - Кая, Лара и Алби.

Повече за капманията

Кампанията "Време за надежда" стартира в края на 2021 г. Екипът на Прогнозата за времето на NOVA осъществи нейните издания в партньорство с различни организации, които имат отношение към опазването на живота на бездомните животни и намирането на постоянен дом за тях. Коледните и великденското издание на инициативата помогнаха на десетки кучета да намерят своите истински стопани.

Още: Над 3600 километра път: Куче се връща у дома след 5 години (ВИДЕО)

Четвъртото издание на кампанията „Време за надежда“ се осъществява в партньорство с "Екоравновесие".