Поредна демонстрация пред Съдебната палата в защита на Барбутов и Коцев (ВИДЕО)

Демонстрация пред Съдебната палата се провежда в подкрепа на подсъдимия бивш столичен зам.-кмет Никола Барбутов. В четвъртък съдът реши той да остане в ареста. Протестът е организиран от инициативата „Правосъдие за всеки“, освен граждани, на него присъстваха и политици от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Кметът на с. Бистрица Самуил Попов, брат на починалия днес старши полицай Ивайло Попов, взе участие в демонстрацията.

Недоволството е в защита и на варненския кмет Благомир Коцев, който също е обвиняем и се намира в ареста. Протестиращите обвиниха прокуратурата в произвол и тенденциозност, а съдът в зависимост.

Асоциацията на прокурорите у нас излязоха с остра позиция, в която подкрепиха съдиите, които си направиха самоотвод по случая „Коцев“. „Това е тревожен сигнал, че границата между допустимите критики и натиска върху правосъдието е премината. Изразяваме солидарност със съдиите, които си направиха самоотвод и прокурорите, които безпристрастно си вършат работата“, пише в позицията им.

Във вторник ще стане ясно дали Благомир Коцев ще остане за постоянно в ареста.

