Колко често да поливаме растение алое вера, за да го поддържаме хидратирано

Алоето обикновено е лесен за отглеждане сукулентен вид, но най-често срещаната грешка, която хората правят с него, е прекомерното поливане. Честотата на поливане на алое вера е малко по-различна от тази на други стайни растения, които виреят при постоянна влага. Алоето трябва да изсъхва повече от буйно, листно тропическо растение, но не толкова, че да започне да се дехидратира. Използвайте това ръководство, за да разберете колко често да поливате алое вера, за да не го удавите.

Колко вода е необходима на алое вера?

Като сукуленти, растенията алое вера са пригодени да съхраняват вода. За разлика от доматите , които могат да увехнат в горещ ден, дори когато са правилно поливани, алое вера не се притеснява от сухи условия и топлина. Докато растенията алое вера в естествената си среда са изключително устойчиви на суша , в саксия все пак ще трябва да им осигурявате вода донякъде редовно.

Без достатъчно вода, алоето в саксия в крайна сметка ще изсъхне, но по-често проблемът е прекомерното поливане на алоето в саксия. Тези сукуленти предпочитат да изсъхват между поливанията, но не до степен, в която почвата в саксията да е суха като прах. Идеята е да се симулира дъждът, а след това сухият период на родната им среда, а не да се дехидратират напълно.

Когато се отглежда на закрито като стайно растение, алое вера трябва да се полива, когато почвата в саксията е суха и саксията започне да се усеща по-лека. За разлика от други стайни растения, те не се нуждаят от вода веднага щом почвата е суха на около 2,5 см дълбочина. Ако обаче листата започнат да изглеждат по-тънки или отпуснати, това е знак, че растението използва запасената вода и трябва да проверите почвата и да полеете, ако е суха.

Фактори, които влияят на нуждите от поливане

Да се ​​определи точно колко често да се полива растение алое вера може да бъде малко сложно, защото честотата може да варира в зависимост от условията на отглеждане. Два ключови фактора са температурата на въздуха и видът на почвата.

Температура

Растенията алое вера могат да се поставят на открито през лятото, за да се насладят на топлината и повече слънчева светлина, след което да се внесат обратно вътре за по-студените месеци. Топлината и слънчевата светлина ще накарат растението ви да използва повече вода, отколкото хладните температури и по-ниската интензивност на вътрешното осветление. Поради това растението ще се нуждае от по-малко вода през зимата . Редовните графици за поливане, базирани на човешките времеви рамки, като например седмично или през сряда, трябва да се коригират според нуждите на растението. Проверявайте почвата и поливайте само когато е необходимо.

Тип почва

Растенията алое вера се нуждаят от добре дренирана почва, като например почвена смес, предназначена за сукуленти. Тези почви по своята същност се отцеждат по-бързо и задържат по-малко вода от стандартната почвена смес за саксии. Ако сте пресадили алое от друга почвена смес в почва за сукуленти, то ще се нуждае от по-често поливане, защото ще изсъхне по-бързо.

Как да поливаме алое вера

Най-лесният начин да полеете правилно растение алое вера е да поставите цялата саксия в мивката. Затворете канала, пуснете около 2,5 см вода от чешмата в мивката и оставете растението да попие водата от дъното, докато забележите, че повърхността на почвата вече не е суха. Изпуснете останалата вода от мивката, оставете саксията да се отцеди малко и след това върнете алоето на обичайното му място. Едно обилно поливане като това вероятно ще издържи на растението ви няколко седмици. Оставете почвата да изсъхне отново, преди да полеете отново.

Въпреки че можете да поливате алое отгоре, това може да създаде погрешно впечатление за адекватно поливане. Обикновено поливаме растението, докато течността не започне да тече от дренажните отвори. Когато обаче позволим на почвената смес да изсъхне достатъчно за алое, тя често може да се отлепи от стените на саксията, тъй като се свива малко и водата просто ще изтече, вместо да се накисва. Мислите си, че сте полели растението, но всъщност не сте му дали достатъчно.

Проверете почвата и огледайте краищата на саксията. Ако почвата се е издърпала малко или водата почти веднага изтича от дъното, използвайте метода с потапяне по-горе, за да възстановите влажността на почвата. Може да отнеме половин час или повече накисване, за да се рехидратира напълно изсъхналата почва в саксията.