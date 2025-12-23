Растенията в саксии в крайна сметка ще надраснат пространството, поради което е важно да знаете как да пресаждате сукулентите, когато имат нужда от това. Пресаждането от време на време е необходимо, за да се поддържат растенията здрави, а сукулентите изискват малко специално отношение, за да бъдат успешно преместени в по-голям съд. Това ръководство обяснява как да разберете кога вашият сукулент се нуждае от нов съд и включва подробно ръководство за боравене с растението, така че преходът да е плавен.

Кога да пресаждате сукуленти

Най-доброто време за пресаждане на сукуленти е в началото на вегетационния им период. В зависимост от вида сукулент, вегетационният период започва в началото на пролетта или началото на есента. Не пресаждайте сукулент, когато е в латентно състояние. Латентният сукулент си почива за завръщането на вегетационния си период. Може да му навредите, като го пресаждате по средата на дрямката му.

Сукулентите, които преминават в латентно състояние през зимата, включват седум , ешеверия, каланхое и агаве. Най-добре е да се пресаждат през пролетта. Сукулентите, които преминават в латентно състояние през лятото, включват алое , еониум, хавортия и сенецио, така че е най-добре да се пресаждат през есента.

Не пресаждайте и цъфтящ сукулент . Безпокойството му ще прекъсне процеса на цъфтеж. Пресаждането на сукулент може дори да доведе до преждевременно окапване на цветовете от растението. Оставете тези цветове да цъфтят и да увехнат, преди да преместите сукулента в нова саксия.

Признаци, че сукулентът се нуждае от пресаждане

Това са признаци, че трябва да преместите сукулентното си растение в нова, по-голяма саксия.

Растежът се е забавил или е спрял. Ако вашият сукулент изглежда е спрял да расте, въпреки че сте му осигурили нужното количество слънце и вода, това може да се дължи на факта, че е в твърде малка саксия с износена почва. По-голяма саксия с прясна почва осигурява хранене на сукулента и място за растеж на корените му.

Водата се оттича от саксията по-бързо от преди. Това може да означава, че сукулентът е обвързан с корените си и в саксията е останала малко почва, която да задържа вода. Старата саксия може да е пълна с корени, които са изместили почвата.

Можете да видите корени, които растат от саксията. Ако видите корени на повърхността на почвата или да стърчат от дренажния отвор на дъното на саксията, сукулентът е надраснал саксията си и се нуждае от по-голяма, за да продължи да расте.

Току-що го купихте. Новите сукуленти понякога се предлагат в твърде малки саксии, пълни с изхабена почвена смес. Много разсадници използват почвени смеси, богати на торфен мъх, за да облекчат теглото на растенията при транспортиране. Торфът не е най-добрата среда за отглеждане на сукуленти. Поставете новия си сукулент в нова саксия с висококачествена, добре дренирана почвена смес.

Престояло е в една и съща саксия повече от пет години. Сукулентите трябва да се пресаждат на всеки две или три години, в зависимост от сорта и темпа на растеж. Дори и да не виждате други признаци, показващи, че сукулентът се нуждае от пресаждане, поставете растението си в саксия с нова, прясна почва. Ще дадете на сукулента прилив на хранителни вещества, които да подхранят растежа му за още няколко сезона.