Как да размножите растение алое вера

Размножаването на алое вера е възнаграждаващ (и безплатен!) начин да получите още повече растения, които да обичате или споделяте с приятели. Процесът също така предоставя начин за спасяване на стъбла, които може случайно да са се счупили, или за освежаване на обраслите или дългокраки сукуленти. Независимо какво ви вдъхновява да размножите растение алое вера , това ръководство ще ви преведе през три техники, които можете да използвате, за да размножите този популярен сукулент.

Размножаване на растения от алое вера от малки

Най-лесният и бърз начин за размножаване на сукуленти, включително алое вера, е чрез разделяне на издънките или филизи от майчиното растение. С порастването си, алое вера образува малки издънки около корените си. С течение на времето тези издънки могат да станат големи колкото майчиното растение и да причинят пренаселеност. Ако разделите издънките, когато са малки, можете да създадете нови растения алое вера за дома си или да ги споделите с приятели.

Стъпка 1: Изберете достатъчно големи кученца.

Алое вера произвежда много малки, но малките не трябва да се отделят от майчиното растение, докато не достигнат височина поне 7-10 см.

Стъпка 2: Извадете цялото растение от саксията.

Внимателно извадете родителското алое вера от саксията му. Ако растението е трудно за отлепване, прокарайте тъп нож по вътрешната стена на саксията, за да разхлабите внимателно корените на растението.

Стъпка 3: Разделете малките.

След като растението алое вера е извън саксията си, внимателно отделете издънките. Ако издънките имат корени, внимателно ги разкъсайте и ги освободете от корените им с пръсти. Ако издънките нямат корени, използвайте остър, чист нож, за да ги отделите от майчиното растение, като оставите колкото е възможно повече стъбло прикрепено към него. Пресадете майчиното растение в оригиналната му саксия. Издънките с корени могат да бъдат засадени веднага.

Луковете без корени се нуждаят от допълнителна грижа, за да им се помогне да образуват калус. Това е важна стъпка, която предотвратява по-късното им гниене. Поставете лукчетата върху малка чиния и ги преместете на хладно и тъмно място за 24 до 48 часа, за да ги насърчите да образуват калус. Когато стъблото на алое вера е мазолесто, потопете края на стъблото в хормон за вкореняване преди засаждане.

Стъпка 4: Засадете тези кученца в саксия.

За да засадите разсад на алое вера без корени или с корени, изберете малка саксия с дренажен отвор, например теракотена саксия с диаметър 10 см. Напълнете саксията с добре дренираща почвена смес, предназначена за сукуленти, пробийте дупка с пръст в центъра на почвената смес и засадете разсада, така че основата на растението да е на нивото на почвата.

Уплътнете почвата около издънката и добавете слой камъчета отгоре, за да предотвратите преобръщането на тежките издънки. Преместете саксията на светло и слънчево място и изчакайте седем до десет дни, преди да полеете новите растения алое вера, за да предотвратите гниене. След като издънките алое вера се установят, грижете се за новите растения, както се грижите за зряла алое вера.

Размножаване на растения алое вера от стъблени резници

Разделянето на издънките на алое вера е най-надеждният начин да получите повече растения, но можете да размножавате алое вера и чрез стъблени резници. Стъблата на алое вера са много къси и често загниват, преди да се вкоренят, но премахването на част от стъблото на алое вера заедно с листен резник подобрява резултатите. В сравнение с размножаването с издънки, стъблените резници се вкореняват по-бавно, но са добро решение, ако имате дългокрако растение или преполито алое вера, което се нуждае от спасяване .