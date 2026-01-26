Порой в Родопите, най-много дъжд пада в известен ски курорт

Значителни валежи са отчетени тази сутрин в Родопите, съобщиха за БТА от Метеорологичната станция на върха. Дъждовете са започнали между 3:00 и 4:00 часа сутринта. На Рожен духа силен вятър с пориви до 12 метра в секунда, има и мъгла.

Днес за областите Смолян и Кърджали е обявен оранжев код за обилни валежи от дъжд.

По данни от автоматичните метеорологични станции в област Смолян най-много дъжд е измерен в района на Пампорово – 33 литра на квадратен метър. В Смолян падналите валежи са 26 литра на квадратен метър, а на Рожен – 25 литра на квадратен метър. В Златоград количеството на валежите достига 22 литра на квадратен метър.

По информация на заместник областния управител Андриян Петров към момента няма данни за нанесени щети, като обстановката остава под наблюдение.

