ПП-ДБ и ДПС ще се борят до последно за третото място: Ново проучване дни преди изборите

"Прогресивна България" на Румен Радев получава подкрепата на 32,1% от заявилите, че ще гласуват на 19 април. Втори са ГЕРБ-СДС - с 19,4%. "Продължаваме промяната - Демократична България" са трети с 12%. Следват ДПС - Ново начало с 11,2%. За "Възраждане" биха гласували 7%, а за БСП - Обединена левица - 4,2%.

Това показват данните от проучване на Центъра за анализи и маркетинг. То е направено в периода между 3 - 14 април, като са анкетирани 1011 пълнолетни граждани по метода двустепенна гнездова извадка с вероятност, пропорционална на размера на гнездата. Максимално допустим размер на стохастичната грешка при 50%-ни дялове, 95% гаранционна вероятност 3.1%.

"Борбата ще е за третото място – между ПП-ДБ и ДПС", каза Юлий Павлов, директор на Центъра за анализи и маркетинг, който представи данните от проучването.

Под чертата за влизане в Народното събрание остават МЕЧ с 2,8%, "Сияние" с 2,1%, "Величие" с 2%, Коалиция "Синя България" с 1,1%, ИТН и АПС с 0,9%.

54,1% от анкетираните са заявили, че ще гласуват и знаят за кого. 17,3% ще гласуват, но още не са решили за кого, а 11,3 на сто тепърва ще решават дали да отидат до урните.

15.6% няма да гласуват, а 1,8% нямат отговор на този въпрос.

Близо 55% от всички с право на глас и 63,2% от гласуващите смятат, че след изборите парламентът трябва да излъчи редовно провителство, дори и с цената на големи компромиси.

33,4% от всички избиратели вярват, че новият парламент ще успее да излъчи редовно правителство.