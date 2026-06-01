Kaufland дава старт на Бизнес академиите си с нов формат и нова локация

13 студенти от пет университета стартират в двете академии, които тази година ще се провеждат паралелно през летните месеци

Kaufland България дава старт на новите издания на своите бизнес академии, които тази година ще се проведат в обновен формат и на нова локация. За първи път две от академиите ще се провеждат директно в реална бизнес среда - Централния офис на компанията и в изцяло летен формат. Бизнес академията Kaufland - УНСС се провежда за четвърта поредна година, а Kaufland Business Academy, която е отворена и за студенти от други университети, стартира своето второ издание. Началото беше дадено на 1 юни с официално посрещане на участниците в Централния офис на компанията в София.

В тазгодишното издание ще се включат общо 13 студенти от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Нов български университет (НБУ), Технически университет – София и University of Amsterdam.

През 2026 г. бизнес академиите на Kaufland ще се проведат в нов, по-интензивен летен формат през юни, юли и август, когато студентите не са ангажирани с лекции от университета. Компанията запазва всички основни компоненти на програмата, като тази година две академии ще се реализират паралелно. Лекциите ще бъдат водени от експерти на веригата и ще бъдат разпределени в шест тематични модула (общо 12 лекции).

Обучавщите се ще преминат през общо 320 часа стаж в релевантен за тяхната специалност отдел. До момента участниците в академиите са провеждали стажове в отделите по „Човешки ресурси“, Управление на веригата за доставки (Supply Chain Management), „Търговия и маркетинг“, „Администрация и финанси“, „Корпоративни комуникации“ и др. Най-интересната част от академията е работата по реални бизнес казуси, които студентите ще представят пред специално жури.

При успешно завършване на програмата участниците получават удостоверение за стаж, сертификат за успешно премината академия и стипендия в размер на 1300 евро нето.

До момента близо 30% от студентите в академиите са продължили професионалното си развитие в Kaufland България след приключване на програмата.