Американски военни хеликоптери ще прелетят над България

Хеликоптери от състава на Сухопътните войски на САЩ, предислоциращи се от Гърция в Румъния, ще прелетят през въздушното пространство на България на 2 и 3 юни 2026 г., съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната. Летателните машини са UH-60 „Black Hawk“ и AH-64 „Apache“.

По време на полетите те ще кацат в района на Учебен полигон „Ново село“. Полетите са във връзка с ротация на сили и средства от състава на Въоръжените сили на САЩ, които изпълняват задачи в операцията „Atlantic Resolve“. При изпълнението на полетите екипажите ще се придържат към стандартните процедури за намаляване на шума и ще летят по предварително зададени и одобрени маршрути при спазване на всички мерки за безопасност на полетите.

