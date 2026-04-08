Правосъдният министър за Сарафов: "Агонията приключи"

Решението на Конституционния съд за шестмесечния лимит на "временно изпълняващ" главен прокурор директно се прехвърли в политическия и институционален спор около Борислав Сарафов. Правосъдният министър Андрей Янкулов обяви, че с това произнасяне на практика отпада всякакво съмнение по казуса с неговия статут. В позиция във Facebook той заяви, че Конституционният съд е сложил край на "агонията" около тълкуванията дали ограничението важи за т.нар. "заварен случай".

"Произнасянето на Конституционния съд би трябвало да сложи край на агонията вследствие експериментите с нормалната човешка логика дали тази разпоредба била конкретно приложима към "заварения случай" на Борислав Сарафов, или не била приложима", написа Янкулов.

Поводът е единодушното решение на 12-те конституционни съдии, които потвърдиха, че разпоредбата от Закона за съдебната власт, ограничаваща до шест месеца временното изпълнение на функциите на главен прокурор или председатели на върховни съдилища, е напълно съобразена с Конституцията.

Съдът изрично подчертава и целта на текста – да не се допуска безсрочно заемане на ключови позиции чрез временни назначения. Именно този акцент беше изведен и от правосъдния министър:

"Целта на въвеждането на срок с оспорената разпоредба е да не се допуска неограничено във времето изпълняване на функциите на главен прокурор, на председател на ВКС или на председател на ВАС от едно и също лице".

По думите му решението ясно казва две неща – че нормата е конституционна и че тя въвежда конкретен, задължителен срок за временно заемане на длъжността.

Контекстът обаче прави казуса далеч по-напрегнат. След законовите промени от 2025 г. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, че шестмесечният лимит не се прилага за вече назначени временно изпълняващи, което позволи на Борислав Сарафов да остане на поста и след изтичането на срока.



Това доведе до разнобой в съдебната практика – част от съдиите започнаха да поставят под съмнение валидността на актовете му, включително по ключови наказателни производства. Именно този сблъсък доведе и до сезирането на Конституционния съд.

Макар съдът да не се произнася пряко по конкретния казус със Сарафов, решението му затвърждава рамката – шестмесечният срок е валиден и има за цел да предотврати именно подобни продължителни "временни" мандати.

Янкулов използва това като аргумент, че настоящото положение вече трудно може да бъде защитено:

"Срок трябва да има, не е възможно функциите да се изпълняват без никакво времево ограничение. Този срок в конкретния случай е шест месеца".

Министърът подчертава, че този срок отдавна е изтекъл, като по думите му Сарафов изпълнява функциите на главен прокурор вече близо три години.

"Удържането на привидната законосъобразност на създаденото от прокурорската колегия фактическо положение с вечния временен мандат на Борислав Сарафов вече е без никакво съмнение невъзможно", заяви Янкулов.