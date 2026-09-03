Нараства броят на жертвите на западнонилска треска в Гърция, все повече случаи отчитат на Балканите

Починалите вследствие на усложнения от западнонилска треска в Гърция вече са 24 души. Само за последната седмица са регистрирани нови 58 случая на заразени. Според Националната организация за обществено здраве общият брой на болните в страната достигна 290. За да ограничат разпространението на заразата, властите извършват периодични акции за пръскане срещу комари в районите с най-голяма концентрация на насекоми.

Данните показват сериозен ръст на заболяването спрямо 2025 година когато заразените бяха 96. Най-тежка остава статистиката от 2018 година със записани 317 случая и 35 починали пациенти. Вирусът бе засечен за първи път в Гърция през 2008 година.

Седми смъртен случай от западнонилска треска беше регистриран днес и в Северна Македония, съобщи на пресконференция министърът на здравеопазването на страната Сашо Клековски, цитиран от портала МКД.

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Починалият е 69-годишен мъж от община Гази Баба в Скопие, който е бил хоспитализиран повече от 38 дни. По думите на Клековски през последните три дни е регистриран и един нов предполагаем случай на заболяването. Броят на хоспитализираните пациенти остава 19.

Клековски отбеляза, че през последните дни всички нови случаи са от района на Скопие Север. Вече са проведени разговори със съответните кметове за предприемане на необходимите дейности за ограничаване на разпространението на заболяването, което се причинява от вирус, пренасян от комари.

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Министърът коментира и факта, че всички седем починали от западнонилска треска в страната са мъже. Той посочи, че данните от голямо американско проучване с над 3000 случая показват по-висока честота на невроинвазивната форма на заболяването и по-висока смъртност сред мъжете.

Общо 58 случая на заразяване със западнонилския вирус, от които 47 потвърдени и 11 вероятни, са регистрирани в Румъния в периода 3 юни - 2 септември, съобщи днес Националният институт по обществено здраве, цитиран от Аджерпрес. В същия период са регистрирани три смъртни случая. Става дума за възрастни хора със съпътстващи заболявания, отбелязва институтът.

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Най-много са случаи са регистрирани в Букурещ - 25, следва съседният окръг Илфов с 6 случая, окръзите Кълъраш и Гюргево с по 4 случая и окръг Яломица с 3.

Западнонилската треска се предава основно чрез ухапване от заразени комари. Най-честите симптоми са треска, главоболие и мускулни болки. В повечето случаи заболяването протича леко, но при малък процент от пациентите може да се стигне до опасни неврологични усложнения като менингит или енцефалит.