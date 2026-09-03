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Рекорд през септември? Времето утре - 4 септември 2026 г.

03 септември 2026, 14:29 часа 772 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Рекорд през септември? Времето утре - 4 септември 2026 г.

На 4 септември 2026 г. ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27° и 37°. Най-горещо се очаква да бъде във Видин, Монтана, Ямбол и Силистра, показва прогнозата за времето на НИМХ.

В планините

В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност и на места в масивите от Южна България и Централна и Източна Стара планина ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

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Разкъсана облачност над Черноморието

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 26°-29°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Седмична прогноза за времето за 31 август - 6 септември 2026 г.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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