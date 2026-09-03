Правителството ще предоговаря на тъмно инхаус договорите за "Хемус"

Правителството възнамерява да предоговори спорните инхаус договори за изграждането на автомагистрала "Хемус", без предварително да обявява подробности за параметрите на преговорите. Вместо това обществото ще трябва да разчита на уверенията на управляващите, че крайният резултат ще бъде "приятна изненада". Междувременно вече е готов правен анализ за рисковете пред държавата заради наследените договори, но засега няма яснота дали той ще бъде публикуван.

Това стана ясно по време на изслушването на регионалния министър Иван Шишков в Народното събрание за проблемите около довършването на "Хемус". Изслушването беше по предложение на председателя на парламентарната регионална комисия и депутат от "Прогресивна България" Мартин Жлябинков. Миналия месец Шишков даде пресконференция, на която определи "Хемус" като "магистрала на грабежа".

Пред депутатите министърът представи хронологията на инхаус договорите и проблемите, които те създават пред държавата. Още: "Цялата "Хемус" е прокурорска": Шишков узаконява участъци и започва строителство на нови обороти

Строителството на магистралата беше възложено директно от Агенция "Пътна инфраструктура" на държавната "Автомагистрали", въпреки че дружеството не разполагаше с необходимия капацитет да изпълни строителните дейности. След това "Автомагистрали" сключи договори с частни компании без конкурсна процедура, представени формално като договори за доставка на материали и наем на техника, макар по същество да прикриваха строителни дейности.

По договорите бяха изплатени значителни авансови суми, които не са обезпечени с банкови гаранции, а със застрахователни полици, включително издадени от "ДаллБогг", чиито лиценз беше отнет.

Кой е неизрядната страна?

Въпросът как държавата възнамерява да излезе от наследената ситуация обаче остана без конкретен отговор. Още: Прокуратурата подхвана скандалния "инхаус" за АМ "Хемус" и тънкия асфалт на Северната скоростна тангента

От думите на Шишков стана ясно, че възложеният от Министерството на регионалното развитие и благоустройството правен анализ на заварените договори вече е готов. Не беше посочено кой го е изготвил, а министърът не даде ясен отговор дали документът ще бъде публикуван.

Според него анализът показва, че неизрядната страна по договорите не са частните компании, а държавата.

"В инхаус договорите има публично поет ангажимент да се извърши подготвителна работа като ПУП-овете, отчуждаване, проекти. Има текстове, че началната дата на изпълнение на договорите започва да тече след издадено разрешение за строеж", обясни Шишков.

Това означава, че според анализа не може автоматично да се приеме, че сроковете на договорите са изтекли. Отделен проблем са вече изплатените аванси, които при евентуални нови споразумения ще трябва да бъдат приспаднати, при положение че и тяхното обезпечение е проблемно. Още: Пешеходец беше ударен и загина на магистрала "Хемус"

Шишков не разкри конкретните параметри на бъдещото предоговаряне, но увери, че подходът на държавата ще бъде "държавнически" и че обществото ще бъде "приятно изненадано".

Очаква се след предоговарянето стойността на магистралата да се увеличи значително заради огромното поскъпване на строителните дейности през последните години. От МРРБ прогнозират, че "Хемус" може да стигне до Велико Търново в рамките на 2,5-3 години, а всички лотове да бъдат завършени за 4-5 години.

Паралелно с предоговарянето министерството подготвя и промени в Закона за устройство на територията, с които да се уреди режимът на търпимост за незаконно изградени обекти на държавата.

Спорът в парламента

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Липсата на конкретика около предстоящото предоговаряне беше остро разкритикувана от депутата от ГЕРБ Николай Нанков, който е сред политиците, свързвани с прилагането на модела за инхаус възлагане.

Нанков заяви, че няма нито един участък от "Хемус", който да е удостоверен с документ като незаконен, и изрази опасение, че готвените промени за търпимост на незаконни държавни строежи могат да бъдат използвани и за други незаконни обекти, включително в "Баба Алино".

"Какъв е този правен анализ, ако е готвен от външна фирма, те ще напишат каквото им поръчате", заяви Нанков. Още: Докато Радев управлява, "Хемус" ще стигне до Велико Търново: Край на поръчката за над 1 млрд. евро за основни ремонти

От "Прогресивна България" Антон Кутев отговори с остър коментар, като припомни изнасянето на пари със сакове покрай разследванията за строителството на "Хемус". По думите му рано или късно по схемата с инхаус договорите ще има осъдителни присъди.