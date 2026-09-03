"Няма да превърна КСНС в предизборен терен": Илияна Йотова отговори на призивите заради атаката в Лайпциг

Няма да превърна Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) в предизборен терен, това го обещавам, заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти. КСНС е орган, в който се събират политически партии, служби, институции, за да препоръчат определена политика на другите институции, посочи тя. Има достатъчно лостове, с които Народното събрание в момента може да се справи с тази ситуация, а и мисля, че това е работа на външното министрство, посочи Йотова.

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Вчера от ГЕРБ, „Демократична България" и „Продължаваме промяната" призоваха държавния глава Илияна Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) след като правителството на Германия обвини Русия за неуспешната атака със зареден с експлозиви дрон на летището Лайпциг/Хале. Германското правителство обяви поредица от ответни мерки, включително затварянето на руското генерално консулство в Бон, прекратяването на договора с културния институт „Руска къща” в Берлин, както и допълнителни санкции.

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