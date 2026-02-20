Съдът окончателно разреши на "Топлофикация" да гори отпадъци

След съдебно решение, взето въпреки възраженията на разтревожени граждани, и след доклад за ОВОС, при който е направена пълна оценка на емисиите, Сливенският административен съд окончателно разреши на "Топлофикация Сливен" да използва алтернативно гориво от отпадъци (RDF) и в двата си основни енергийни котела.

Съдът е заключил, че решението няма да има негативно въздействие върху здравето на населението.

Решението е публикувано на сайта на Административен съд – Сливен.

Съдът не намира нищо притеснително

Съдът приема, че процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е проведена законосъобразно, като са спазени всички изисквания за обществено обсъждане и консултации.

В решението ключов мотив е, че инвестиционното предложение не предвижда увеличаване на общото годишно количество изгаряни отпадъци (RDF). Разрешените 19 470 тона годишно остават непроменени спрямо предходното разрешително от 2019 г. Промяната се изразява в това, че отпадъците вече ще могат да се изгарят и в Енергиен котел №1, но двата котела няма да работят едновременно, което според съда гарантира, че няма да се увеличи натоварването.

Съдът не приема и доводите за необходимост от нова класификация на отпадъците, тъй като технологичният процес и суровините не се променят. Посочва се още, че в разрешителното са заложени най-строгите норми за допустими емисии, съобразени с европейските директиви и най-добрите налични техники.

Загуба за протестиращите екологични организации и граждани

Заради решението в полза на "Топлофикация" жалбоподателите са осъдени да заплатят солидарно разноски по делото – 200 лева на Министерството на околната среда и водите и 1000 евро на "Топлофикация Сливен" за адвокатски хонорар, предаде БТА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Екологични организации и граждани оспорваха решение на министъра на околната среда и водите, според което се увеличава общата инсталирана мощност на дружеството и се разширява правото за изгаряне на гориво от отпадъци (RDF) от един на два котела, както и допустимото количество от около 2,5 т на приблизително 4,5 тона на час.