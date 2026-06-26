Присъдиха званието "Почетен гражданин на София" на покойния Любен Дилов-син

Столичният общински съвет (СОС) реши да присъди званието "Почетен гражданин на София" посмъртно на Любен Дилов-син, както и на певицата Мими Иванова, а доц. д-р Ивайло Красимиров Шалафов беше удостоен с отличието "Почетен знак на Столична община".

Решението за присъждане на званието на Любен Дилов-син беше подкрепено от 42-ма общински съветници, шест гласуваха „против“, а седем се въздържаха.

В мотивите на вносителите се посочва, че признанието е заслужено заради приноса му към българското медийно, културно и обществено пространство. Той е определен като една от емблематичните фигури на съвременния български обществен живот. В доклада се отбелязва ролята му като сценарист и идеолог на телевизионни предавания като "Ку-ку", "Каналето", "Хъшове" и ранните години на "Шоуто на Слави", както и приносът му към българското кино и литература. Посочва се още, че е главен сценарист на сериала "Седем часа разлика" и автор на повече от десет книги със сатирична и публицистична насоченост.

Снимка: БГНЕС

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Почит и към Мими Иванова

Званието "Почетен гражданин на София" беше присъдено и на Мими Иванова с подкрепата на 55-ма общински съветници, един гласува "против", а двама се въздържаха. Вносителите подчертават, че отличието е признание за изключителния ѝ принос към българската поп (естрадна) музика.

В мотивите се посочва, че Мими Иванова (Мария Иванова) е една от най-обичаните и емблематични певици в българската музикална история, с дългогодишна кариера, започнала още през 60-те години на ХХ век. Тя е носител на множество награди от конкурси като "Златният Орфей" и "Пролет", както и от международни фестивали в Братислава и Дрезден. След 1989 г. създава музикална школа в София за обучение на млади таланти, заедно с композитора Развигор Попов.

Снимка: Мими Иванова и Развигор Попов/Facebook

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"Почетен знак на Столична община" за доц. д-р Ивайло Красимиров Шалафов

С 40 гласа "за", пет "против", 12 "въздържал се" СОС прие и предложението доц. д-р Ивайло Красимиров Шалафов да бъде удостоен с "Почетен знак на Столична община". Отличието е за значим принос към съхраняването, изследването и популяризирането на културно-историческото наследство на София и България, както и за дългогодишната му академична и научноизследователска дейност. В мотивите се отбелязва и приносът му към опазването и възстановяването на дворцовия комплекс "Врана" като обект с изключителна историческа, културна и обществена стойност за столицата, пише БТА.