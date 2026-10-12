Пробите след атаката срещу корабите са готови: Ясно е има ли замърсяване на Черно море

Предвижда се включване на допълнителни пунктове за пробонабиране на морските води на българското Черноморие, като мониторингът ще продължи, докато има необходимост. Това обяви Явор Димитров, директор на дирекция "Черноморски район".

По думите му няма данни за замърсяване с нефтопродукти на морската вода в района на ударените с дронове два търговски кораба в Изключителната икономическа зона на страната ни. Това сочат резултатите от пробите, взети на място в петък, 9 октомври. Взети са проби, които ще бъдат изследвани в регионалните лаборатории.

Димитров допълни, че пробите се изследват по широк набор от показатели, сред които физико-химични елементи, азотни и фосфорни съединения, биохимична потребност от кислород, тежки метали, пестициди, нефтопродукти и радионуклиди. Следи се за евентуално превишаване на стандартите за качество, поясни специалистът.

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Сред изследваните тежки метали са желязо, цинк, алуминий и мед. Анализите трябва да установят дали има промяна в показателите на морската вода, каза още той.

Източник: БГНЕС

Предизвикателство пред мониторинга остава липсата на плавателно средство. Заради това пробите се вземат от брега и към момента няма възможност за пробонабиране навътре в морето. При осигуряване на плавателен съд се планира мониторинг и в териториалните морски води в няколко пункта. По този въпрос дирекцията е в координация с Морска администрация, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Института по океанология, предаде БНР.

Димитров обясни, че ако бъде установено замърсяване, резултатите ще бъдат публикувани на интернет страниците на Басейновата дирекция и Министерството на околната среда и водите, както и в социалните мрежи.

Гражданите могат да подават сигнали чрез зеления телефон на дирекцията и чрез формата за обратна връзка.

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