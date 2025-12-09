По-скъпи таксита от Нова година

От 1 януари 2026 г. таксиметровите услуги в София поскъпват, като прогнозното увеличение е 18,6%.

Минимална цена за таксиметров превоз на пътници за 1 километър пробег през деня ще е 0,73 евроцента или 1,43 лв., а нощната тарифа – 0,84 евроцента или 1,65 лв. на километър.

Нарасналите разходи за гориво, заплати и поддръжка са сред мотивите за решението на шофьорите.

Максимална крайна цена за таксиметров превоз на пътници за 1 километър пробег в София за дневна тарифа ще е 1,24 евро (2,43 лв./км.); а на нощна тарифа – 1,52 евро (2,98 лв./км.).

Таксата за повикване пък скача от един 1 лев на 1,20 лева. Някои фирми ще въведат и извънградска тарифа, която е 1,94 лева на километър.

Столичният общински съвет вече одобри поскъпването на таксиметровите услуги в столицата със свое решение в края на октомври, предаде БГНЕС.

Новините цени влизат в сила от 1 януари 2026 година.

Източник: БГНЕС

Аргументите на шофьорите

Таксиметровите шофьори отдавна настояват за повишение на цените, като основните им аргументи са растящите разходи.

"Горивото, поддръжката, дори резервните части – всичко поскъпна поне два пъти за последните години. Няма как тарифите да останат същите", коментират представители на бранша.

Запазването на старите цени би довело до масов отказ от професията за мнозина, което би оставило столицата с недостиг на таксита, смятат шофьорите.

Такава тенденция вече се наблюдава - някои компании съобщават, че броят на активните водачи вече е намалял, а допълнителното натоварване превръща професията в по-малко привлекателна.