Семейните ценности се разпадат: "Пълно е с родители, разчитащи някой гуру да им възпитава децата"

13 февруари 2026, 10:23 часа 248 прочитания 0 коментара
Семейните ценности се разпадат, а понятието родителска отговорност губи своята стойност. Това написа в своя профил във Фейсбук бившият депутат от ИТН Андрей Чорбанов по повод сагата "Петрохан".

Той остро критикува родителите, които разчитат някой друг да се грижи за децата им.

Държавата не е виновна, а родителите

"Пълно е с родители, които очакват държавата или някоя организация или някой гуру-лама да се грижи и възпитава децата им. Пълен ужас. И не, не е виновна само държавата с липсата на контрол и превенция. Виновни са и родителите, които са го позволили", категоричен е Чорбанов.

Бившият член на ИТН коментира и частното училище "Космос".  Мминистърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев обяви, че учебното заведение е станало съучастник в това, че 15-годишният Александър, който беше намерен мъртъв край връх "Околчица", не е бил на училище.

Детето, което загина в трагедията "Петрохан", не е било на училище 114 дни от общо 170 или 2/3 от времето, което е трябвало да бъде прекарано в училище.

"По отношение на частното училище, в което убитото дете не е учило и което Регионалния инспекторат трябва да проверява. Ако едно училище има неудобен директор от неправилната партия инспектората ще го скъса от проверки всяка седмица. Ама тук – не, не са проверявали нищо", коментира от своя страна Чорбанов.

За високите цени в евро: "Жалка алчност"

Чорбанов коментира и още една тема - високите цени в евро, които всички български граждани забелязват, в противовес на официалната статистика.

"Тези дни имам чувството, че живея в някаква паралелна реалност. В сряда лице в лице в Народното събрание държавните регулатори (КЗК, КЗП), както и днес министъра на икономиката ни казаха в прав текст, че инфлацията е под 1 процент, цените били замразени и даже имало намаление. Такава безкрайна арогантност и наглост скоро не бях виждал. Аз пазарувам за дома си от 10 годишна възраст и продължавам да го правя семейно и до днес. Зная прекрасно всички цени на различните вериги, както и цените в малките магазинчета. Скока в цените на стоки от първа необходимост е огромен, на услугите още повече. Държавата е на авто-пилот, което е ужасяващо. Независимо, че правителството е в оставка то трябва да си върши работата до застъпването със следващото. Вместо това – тотална нефелност и никакви реакции", категоричен е Чорбанов.

Според него безспорно причината е приемането на еврото. "То даде повод на всеки да потърси спекуланта в себе си и изведнъж за месец-два да придобие европейски доходи", смята Чорбанов.

"Когато Президента Радев предложи референдум темата беше ясна – не дали да има евро изобщо, а дали да влезе от нова година. Кой искаше най-много приемането на еврото – ами бизнеса. Така им се спестявали милиони за превалутиране, такси и прочее неща. За обикновените хора е все тая – аз нямам проблем да си обменям пари винаги, когато пътувам в съответната валута, голяма работа. Ама не – бизнеса настоявал. И сега какво – същия този бизнес реши ударно да събере нереализираните пари от населението с ненормални надценки на всичко. Жалка алчност", пише още Чорбанов.

Накрая той прави заключението, че държавата е на автопилот и е важно да се запитаме "Има ли пилот в самолета?"

"Дано нещо да остане от държавата в следващите месеци, защото Пилота идва", пише Чорбанов.

