2.8 тона отпадъци премахнаха служители на Kaufland от бреговете на река Стряма

17 октомври 2025, 14:19 часа 570 прочитания 0 коментара
Над 2.8 т. отпадъци, захвърлени по бреговете на р. Стряма изчистиха служители на Kaufland България. Над 200 човека от екипа на компанията се включиха в ежегодната инициатива и само за няколко часа успяха да изчистят натрупаните отпадъци. Към това количество беше събран и последващо – извозен от кметството в с. Стряма, едрогабаритен битов отпадък и близо 40 автомобилни гуми. Стряма е един от притоците на най-дългата река у нас – р. Марица.

„За втори път правим организирано почистване на бреговете на р. Стряма. Ние приемаме този ангажимент като важна част от нашето присъствие в район Пловдив и с отговорност и желание реализираме доброволчески инициативи в района“. Това подчерта Кремена Георгиева, мениджър „Корпоративни комуникации и КСО“ в Kaufland България.

Инициативата е част от дългосрочните усилия на Kaufland България за опазване на околната среда. Компанията следва последователна стратегия за намаляване на отпадъците и опазване на природата, като редовно организира подобни кампании с цел повишаване на екологичната култура и насърчаване на отговорното отношение към заобикалящата ни среда.

