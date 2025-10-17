2.8 тона отпадъци премахнаха служители на Kaufland от бреговете на река Стряма

Над 2.8 т. отпадъци, захвърлени по бреговете на р. Стряма изчистиха служители на Kaufland България. Над 200 човека от екипа на компанията се включиха в ежегодната инициатива и само за няколко часа успяха да изчистят натрупаните отпадъци. Към това количество беше събран и последващо – извозен от кметството в с. Стряма, едрогабаритен битов отпадък и близо 40 автомобилни гуми. Стряма е един от притоците на най-дългата река у нас – р. Марица.

„За втори път правим организирано почистване на бреговете на р. Стряма. Ние приемаме този ангажимент като важна част от нашето присъствие в район Пловдив и с отговорност и желание реализираме доброволчески инициативи в района“. Това подчерта Кремена Георгиева, мениджър „Корпоративни комуникации и КСО“ в Kaufland България.

Инициативата е част от дългосрочните усилия на Kaufland България за опазване на околната среда. Компанията следва последователна стратегия за намаляване на отпадъците и опазване на природата, като редовно организира подобни кампании с цел повишаване на екологичната култура и насърчаване на отговорното отношение към заобикалящата ни среда.