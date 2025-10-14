Войната в Украйна:

Идва дъждовна седмица: Проф. Рачев погледна в кристалната топка и каза ще има ли циганско лято

Идва дъждовна седмица: Проф. Рачев погледна в кристалната топка и каза ще има ли циганско лято

Синоптичните станции показват, че в момента вали в Царево. Днес ще нахлуе малко по-хладен въздух. Средата на есента сме, не трябва да очакваме кой знае какво. Кристалната топка или кристалната капка показва едни по-хубави температури по Димитровден. Бурята "Алис" предизвиква много наводнения в Испания. Днес ще настъпи един студен фронт и нови захлаждане. В периода петък – неделя (17-19 октомври) се очакват превалявания в цяла България. Същото се отнася за вторник и сряда (21-22 октомври) следващата седмица.

Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

"На Димитровден се очакват температури над 20 градуса, което за циганското лято си е съвсем в реда на нещата", прогнозира той. От 21 октомври температурите се повишават. 

По думите на проф. Рачев като цяло времето е нормално, динамично, променящо се, ще има и слънчеви часове, и вятър – есента си е при нас. "Така че изпращаме една дъждовна седмица, за да дойде друга дъждовна, но малко по-топла и листенцата да поокапят най-после, че в противен случай няма да има много светлина", обобщи той.

Времето днес

Минималните температури днес ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните - между 15 и 20 градуса. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, максималната – около 15 градуса.

Над планините облачността ще е предимно значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд, над около 2400 метра – от сняг.

Над Черноморието облачността ще е значителна, на места с валежи от дъжд.

