Прогноза за времето - 1 ноември 2025 г. (събота)

През нощта ще бъде предимно ясно и тихо, над южните райони с разкъсана висока облачност. На места в равнините и по долините на реките ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието до 10 градуса; в София – около 3 градуса. В събота ще е слънчево с разкъсана висока облачност, преди обяд на места в равнините ще има мъгла. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София – около 20 градуса.

Атмосферното налягане е и ще се задържи малко по-високо от средното за месеца.

В планините и по морето

В планините ще е слънчево със слаб вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17 градуса, на 2000 метра – около 10 градуса.

По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на отделни места с намалена видимост. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 20 градуса. Температурата на морската вода е 16-18 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 1 мин. и залязва в 17 ч. и 19 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 18 мин. Луната в София залязва в 1 ч. и 42 мин. и изгрява в 15 ч. и 10 мин. Фаза на Луната: три дни след първа четвърт.

Източник: meteo.bg