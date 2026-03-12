Прогноза за времето - 13 март 2026 г. (петък)

През нощта ще бъде предимно ясно. Ще бъде почти тихо и на места в равнините и низините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около минус 1°. Утре ще бъде предимно слънчево. На места в равнинната част от страната ще е мъгливо или с ниска облачност, но в следобедните часове в повечето райони мъглите ще се разсеят, а облачността ще се разкъса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по-ниски по Черноморието – между 8° и 12°, в София – около 14°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава и ще се доближи до средното, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

Мъгливо начало на деня по морето

По Черноморието преди обяд ще бъде почти тихо и на места ще има мъгла или ниска слоеста облачност. След обяд мъглите ще се разсеят, а облачността ще се разкъса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 12°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Източник: НИМХ