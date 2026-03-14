Правителството на Гюров:

Прогноза за времето - 15 март 2026 г. (неделя)

14 март 2026, 19:15 часа
Какво време ни очаква в неделния ден? През нощта над повечето райони ще бъде предимно ясно и почти тихо. Значителна ниска облачност и мъгла ще има в Източна България и по поречието на Дунав. На места в низините и котловините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София - около минус 1°.

Утре ще бъде предимно слънчево. Преди обяд в източната част от страната и по Дунав ще се задържи облачно и с намалена видимост. След обяд облачността ще се разкъса и видимостта ще се подобри. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 15°.

В планините 

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието 

По Черноморието преди обяд ще е с ниска слоеста облачност, на места мъгливо. След обяд видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 9° и 14°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

Източник: meteo.bg

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова Отговорен редактор
прогноза за времето време времето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес