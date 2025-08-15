Прогноза за времето - 16 август 2025 г. (събота)

През нощта облачността ще намалява и над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Ще е почти тихо, в Източна България с до умерен вятър от север-североизток. В събота ще е предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста облачност. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София - около 30 градуса.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, но бавно ще се понижава.

В планините и по морето

В планините ще преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25 градуса, на 2000 метра - около 17 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево и ветровито. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 34 мин. и залязва в 20 ч. и 27 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 53 мин. Луната в София залязва в 15 ч. и 01 мин. и изгрява в 24 ч. Фаза на Луната: последна четвърт.

