Прогноза за времето - 22 ноември 2025 г. (събота)

През нощта над западната половина от страната ще е предимно облачно и на много места ще има валежи от дъжд, значителни в планинските райони в Западна България. Над източната половина от страната облачността ще е разкъсана. В западната част от Дунавската равнина ще се задържи мъгливо. Вятърът ще е от юг, в източните райони и на север от планините – умерен и временно силен. Минималните температури ще бъдат между 9° и 14°, за София – около 9°. През деня ще има променлива облачност, по-значителна над северните райони, а след обяд и над югоизточните части от страната, където на места ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен, в Източна България и на север от планините и временно силен южен вятър. В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад и ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в югоизточните райони – до 22°, за София – около 16°.

Атмосферното налягане е и ще се задържи по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Бурен вятър в планините

Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има слаби превалявания от дъжд, в местата над 2500 метра – от сняг. Ще продължи да духа бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13°, на 2000 метра – около 6°.

Ветровито и по морето

По Черноморието преди обяд облачността ще бъде незначителна, а през втората половина на деня ще се увеличи. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат от 18° по Северното Черноморие до 23° по Южното. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ