Какъв църковен празник е на 22 ноември и кои 3 забрани ТРЯБВА да се спазват

Утре, 22 ноември, вярващите ще отбележат деня на паметта на свети апостол Филимон. На този църковен празник трябва да се спазват 3 основни забрани. Ето какво още трябва да знаете за него.

История на църковния празник на 22 ноември

Свети апостол Филимон е един от 70-те апостоли и е известен преди всичко като адресат на посланието на апостол Павел до Филимон - най-краткото, но изключително съдържателно произведение на Новия завет. Той произхожда от Колоса (Мала Азия) и принадлежи към заможните граждани на града. Още в първите десетилетия след Възкресението Христово Филимон се превръща в една от най-активните християнски фигури в региона.

Писмените източници сочат, че Филимон е бил личен ученик на апостол Павел. Именно Павел го е обърнал към Христовата вяра и го е смятал за един от най-преданите си сътрудници в евангелието. Местната общност се е събирала в дома на Филимон, което е била обичайна практика на ранната Църква, когато домовете на християните всъщност са били преобразувани в първите храмови къщи.

Ключово историческо събитие, свързано с Филимон, е обръщението на апостол Павел към роба Онисим. Павел, докато е в затвора, обръща Онисим към Христос и го изпраща обратно при Филимон, молейки да бъде приет не като роб, а „като възлюбен брат“. Това писмо се превръща в едно от най-ценните свидетелства за ранната християнска етика, която провъзгласява равенството на всички в Христос.

Какво да не правите на 22 ноември

Първата забрана е свързана с извършването на тежка физическа работа - нежелателно е да се преуморявате, тъй като това ще причини здравословни проблеми. Не бива да тръгвате на дълго пътуване - има голяма вероятност то да не доведе до желания резултат.

Не бива да вземате и да давате пари назаем - вярва се, че по този начин можете да загубите и просперитета си заедно с взетите или дадени пари.

Народни знаци и традиции за 22 ноември

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден. Мразовит ден вещае ранен студ и продължителни слани. Ако времето е топло, но влажно, това вещае мека и късна зима. Ако има слана сутрин, следващите дни ще има ясно време и слана. Ако в небето има ниски облаци, времето скоро ще се влоши, възможни са снеговалежи.

Според народните вярвания след 22 ноември започва да настъпва истинският студ. И този ден показва каква ще бъде зимата: сурова или мека.

Коледните пости продължават и на този ден като се спазват всички ограничения, свързани с поста.

