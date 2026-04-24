Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Прогноза за времето - 25 април 2026 г. (събота)

24 април 2026, 20:01 часа 644 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
В съботния ден времето ще бъде предимно слънчево. Такава е прогнозата за времето за 25 април 2026 година на дежурния синоптик Иван Василев от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Не така ще стоят нещата в следобедните часове. Около и след обяд синоптиците прогнозират развитие на купеста облачност. Ще духа слаб, а в Дунавската равнина и умерен вятър, който ще идва от запад-северозапад.

Температурите

Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, по Черноморието - между 13° и 16°, за София - около 21°, прогнозират още от метеорологичния институт. ОЩЕ: Април си показва рогата. Седмична прогноза за времето за 20-26 април 2026 г.

Времето в планините

В планините преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 6°.

Слънце и на Черно море

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Преди обяд ще е почти тихо, а след обяд ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. Температурата на морската вода е от 11°-12° по северното крайбрежие до 13°-14° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала, се посочва още в прогнозата за времето.

Източник: Meteo.bg

Деница Китанова
