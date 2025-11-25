Студио Actualno:

Прогноза за времето - 25 ноември 2025 г. (вторник)

25 ноември 2025, 01:43 часа 419 прочитания 0 коментара
Днес над Югозападна и Източна България ще има разкъсана средна и висока облачност. Над останалата част от страната облачността временно ще намалее до слънчево. В сутрешните часове на места в равнинната част от страната видимостта ще е намалена. Вятърът от юг ще се усили. Почти тихо ще остане в Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина. Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°. София – около 12°.

Атмосферното налягане ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

Над планините ще има променлива облачност. Ще духа силен югозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

Повече слънце и по морето

Над Черноморието ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето бавно ще се усилва и ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
