"Много е жалко, че участниците саботират процеса по всякакъв начин": СЕМ за избора на нов директор на БНТ

Дали скоро ще има нов генерален директор на БНТ е един от най-важните въпроси за СЕМ. Това заяви пред БНР председателят на медийния регулатор д-р Симона Велева.

"Положихме огромни усилия, за да изпълним своите правомощия по закон. В нито един момент не сме се нито разколебали, нито отказали от тази наша мисия и правомощие. Искрено вярвам, че ние ще имаме нов генерален директор на БНТ, който е избран въз основа на един честен, прозрачен и законосъобразен конкурс. Много е жалко, че участниците в този процес се опитват да го саботират по всякакъв начин и това се случва със съдействието на Административен съд – София област, който в рамките на месец смени няколко пъти становището си по отношение на акта на СЕМ, с който стартира нова процедура за избор на генерален директор, включително персонално съдии, които в един или друг състав заседаваха заедно или поотделно, промениха тълкуването си по отношение на това какъв е този акт. Вместо да бъдат отхвърлени всички жалби, което трябваше да се случи, всъщност процесът беше стопиран от Административен съд – София област, което ние от СЕМ приемаме като подмяна на неговата воля и правомощия през съда, което считам за недопустимо", коментира тя.

Обвиненията на БНТ към СЕМ в некомпетентност, според Велева, са абсолютно неоснователни. Абсолютно недопустимо поведение, изказа мнението си тя. Велева разказа и за организираната от СЕМ конференция на тема "Европейският акт за свободата на медиите - рамка за независимост и плурализъм в Европейския съюз".

"На 8 август влезе окончателно един нов акт. Той е със статут на регламент и предвижда редица нови права и защита на журналистите и медиите. Това е събитие, с което целим неговото популяризиране", обясни председателят на СЕМ и допълни:

"Целта на събитието е да се постави акцент върху темите от регламента. На първо място – защитата на свободата на медиите и журналистите, редакционната независимост и качествената журналистика, но и проблемите на самите медии – гарантирането на прозрачността на собствеността, оптимизирането на медийните регистри, правилата, свързани с медийни концентрации. СЕМ ще постави големите теми, свързани с прозрачността и разделянето на държавната реклама, действията и функциите на новия европейски съвет за медийни услуги, както и финансирането и независимостта на обществените медии, включително на наболелия проблем, свързан с БНТ".

По думите ѝ в момента регламентът действа. Ако има нужда от защита, тя се предоставя от съда, отбеляза Симона Велева и уточни: "Съдът е този, който прави преценката дали има нарушение или не. И всеки, който се почувства застрашен, подслушван или остракиран от медиите, в които работи, може да потърси защита. А ние многократно чрез различни наши публични позиции, чрез защита на журналистите, повдигаме тези проблеми, за да може да има реакция в самото общество и да може да има чувствителност по тези теми".

Мястото на България по отношение на медийната свобода не е завидно, посочи Велева и подчерта, че това е постоянна борба. В голяма част от държавите в ЕС има ерозия на свободата на медиите и има проблеми, свързани с независимостта на медиите и с тяхната устойчивост – както от гледна точка на различни влияния, така и по отношение на тяхната финансова независимост и конкуренция с цялото съдържание онлайн, отчете още тя, като посочи, че целта на регламента е ЕС да даде еднаква степен на защита в отделните държави.

"Не само България, но и другите държави-членки не са напреднали по отношение на привеждането на вътрешното си законодателство в съответствие с регламента. Необходимо е и нашето национално законодателство да претърпи промени, така че в пълна степен да се адресират тези проблеми и то в различни сфери".

По думите ѝ работната група продължава да работи по този регламент. "Най-важното е гилдията да бъде въвлечена в процеса по измяна на законодателството и да разбере по какъв начин ще бъде засегната от едни евентуални промени, защото в регламента е целият конспект от проблеми на медийната среда, а решенията не са еднозначни и не са само при един орган", коментира Симона Велева. Тя изтъкна, че обществените медии имат централна роля в този процес.

"Акцентът във всички разговори е свързан с независимостта на финансирането на БНР и БНТ. Фонд "Радио и телевизия", който е създаден преди повече от 20 години на хартия, така или иначе не заработва и те продължават да получават финансирането си директно от държавния бюджет, което в много от анализите се приема за проблем", каза тя и напомни, че този разговор се води отдавна. За да има каквато и да е промяна в националното законодателство, е нужна политическа воля, категоричен бе председателят на СЕМ.

