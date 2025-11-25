С призив за протест: Женски статуи в София осъмнаха с ленти "Нито една повече" (СНИМКИ)

На 25 ноември, Международен ден за елиминиране на насилието над жени, София осъмна с десетки статуи на женски фигури с червени ленти с надпис "Нито една повече". До всяка фигура има поставени и ръчно изплетени червени и лилави рози, част от международната кампания Roses Against Violence, с QR код с информация за днешните протестни действия. Сред локациите, които могат да бъдат посетени през днешния ден, са Градската градина, парка Заимов, стадион “Васил Левски”, градина “Алжир”, парк “Св. Троица”, Борисова градина.

Организаторите призовават към включване в протеста под надслов "Нито една повече" тази вечер в 18:00 пред Съдебната палата. Протести се организират също в Пловдив, Варна и Стара Загора.

Стряскащи данни за България

Всяка година в България десетки жени губят живота си заради фемицид (убийство над жена бел.р), а всяка трета млада жена (18–29 г.) е преживяла насилие от партньор. Поне 23 жени вече не са сред нас заради фемицид само до ноември 2025 г. Над 53 000 сигнала за домашно насилие са подадени само към 112 през 2024 г., а институциите продължават да изостават с ключовите мерки за защита.

"Нито една повече" е призив за прекратяване на институционалното бездействие, което оставя хиляди жени без достъп до защита. Само 12 кризисни центъра функционират като държавно делегирани услуги, а 11 области са напълно лишени от такава подкрепа. В същото време държавата продължава да отлага критично важни реформи - от дефинирането на фемицида и сексуалното насилие в Наказателния кодекс до създаването на национален регистър на случаите.

Кога и къде да се включите в днешните протести:

София - 18:00 ч., Съдебна палата

Пловдив - 18:30 ч., Централна поща

Варна - 17:30 ч., пл. Независимост 2

Стара Загора - 17:00 ч., ОД на МВР

Организаторите от Феминистки мобилизации настояват за:

Кризисни и консултативни центрове във всяка една област на България, достоен труд за социални работници и адекватна издръжка в кризисните центрове. В най-кратък срок да се изложат конкретни планове за това къде ще бъдат отворени, колко на брой, капацитет, заделени средства.

Държавата да изпълни най-сетне поетия ангажимент за събирането и изготвянето на официална статистика за всички измерения на джендърното насилие.

Въвеждане на задължителни часове по сексуално образование в училищната програма, като превантивна мярка срещу сексуален тормоз. Страната ни трябва да даде ясна заявка спрямо защитата на телесната автономност на подрастващите деца и млади хора.

Въвеждане на дефиниции за фемицид, джендърно насилие и престъпления от омраза в Наказателния кодекс. Да се въведе дефиниция за изнасилване, основана на липсата на свободно и доброволно съгласие, в съответствие със съвременните европейски стандарти.

Законът за защита от домашно насилие (ЗЗДН) да защитава всяка жертва на домашно насилие, без значение продължителността на връзката, тяхната раса, етническа принадлежност, възраст, увреждане, религия, народност, сексуална ориентация, икономически статус и други измерения.

Незабавно прекратяване на институционалното насилие над транс жените и ЛГБТИ+ хората, включително това да търсят защита от домашно насилие спрямо ЗЗДН.

Правна рамка за адресиране на психологическото, икономическото насилие и всички други форми на насилие срещу жени, които са отвъд физическото посегателство - единственият вид джендърно насилие, разпознато от наказателното законодателство на България към момента.

Постоянна гласност на проблема и политики за превенция на насилието, не само наказания за вече извършилите престъпление!

Справедливост, права и достоен живот за всяка една жена!

