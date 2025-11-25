Европейският съд разпореди да започнем да признаваме гей браковете

Всички страни от ЕС са задължени да признават гей бракове, сключени в други държави от Съюза. Това постанови Европейският съд след жалба на двама поляци, сключили брак в Германия.

Двойката, от които единият има немско гражданство, е живяла в Германия и през 2018 г. е сключила брачен договор в Берлин, предаде АФП. Били изправени обаче пред проблем, когато опитали да се преместят в Полша и да регистрират брака си там. Получили отказ с мотива, че според полското законодателство бракове между лица от един и същи пол не са позволени.

"Право на нормален семеен живот"

"Съпрузите, като граждани на ЕС, се ползват с правото на свободно движение и пребиваване в територията на държавите-членки и с правото да водят нормален семеен живот при упражняване на тази свобода и при завръщане в държавата-членка на произход", сочи решението на Европейския съд.

В официалната му позиция се казва, че всеки отказ противоречи на законодателството на ЕС и "нарушава не само свободата на движение и пребиваване, но и основното право на уважение към личния и семейния живот".

Полша трябва да преклони глава пред решението

Сега полският съд трябва да разреши случая в съответствие с решението на съда на ЕС и да признае семейното положение на двойката, въпреки че запазва правото си на преценка относно начина, по който това признаване ще бъде приложено.

Източник: Getty Images

Решението се основава на друг знаков случай от 2018 г., в който съдът на ЕС постанови, че еднополовите двойки, съставени от граждани на ЕС, имат право да живеят във всяка страна от Съюза, независимо от националността им, включително тези, които не признават еднополовите бракове, пише Euroactiv.

Решението идва и в момент, когато няколко правителства в блока гледат в обратната посока. Словакия наскоро прие конституционна поправка, забраняваща както еднополовите бракове, така и сурогатното майчинство, докато Унгария вече има подобна разпоредба в конституцията си.

И двете страни обаче предоставят поне някаква форма на правно признаване на еднополовите двойки, за разлика от Полша.

Ситуацията на Балканите и у нас

Еднополовите бракове са признати в 37 държави по света, 16 от тях в ЕС. След решението на Гърция миналата година да признае гей браковете, тя стана първата страна в света с преобладаващо православно християнско население, която направи тази крачка.

България пък има история на санкции от Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург, който преди 2 години постанови, че страната ни е нарушила правата на еднополова двойка, венчана във Великобритания, отказвайки да признае брака й.

Тогава съдът постанови, че България трябва да създаде правна рамка, която да урежда отношенията на еднополовите двойки.

