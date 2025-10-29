Войната в Украйна:

Прогноза за времето - 29 октомври 2025 г. (сряда)

29 октомври 2025, 00:11 часа 404 прочитания 0 коментара
Прогноза за времето - 29 октомври 2025 г. (сряда)

През нощта ще е предимно ясно. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне, сутринта на места в равнинната част от страната ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 1°. През деня ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 16°.

Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 6°.

Повече слънце и по Черноморието

По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с намалена видимост. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Източник: НИМХ

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
прогноза за времето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес