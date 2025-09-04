Прогноза за времето - 5 септември 2025 г. (петък)

На 5 септември 2025 г. времето остава лятно. Очакваните максимални температури ще са между 28° и 33°, в София – около 29°. През деня ще има слънчево време, с разкъсана висока облачност. Над Източна България ще има временни увеличения на облачността, по-значителни през нощта и преди обяд, когато на изолирани места ще превали слабо. През нощта ще духа слаб, през деня в Източна България до умерен североизточен вятър, показва прогнозата за времето.

Умерен вятър в планините

В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Ще до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 15°.

Време за море

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни преди обяд, когато на изолирани места, главно по южното крайбрежие, ще превали слабо. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферно налягане

Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца, няма да се променя съществено. Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 56 мин. и залязва в 19 ч. и 54 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 58 мин.

Източник: Meteo.bg