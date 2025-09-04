Безводието, Фон дер Лайен и пребитият полицейски началник: Радев видя "разпад на държавността" (ВИДЕО)

Президентът Румен Радев, който проведе среща с местната власт в Плевен заради водната криза, остро разкритикува управляващите за ситуацията в града и областта. На брифинг пред медиите на 4 септември той атакува правителството и по още от темите в обществения и политически дневен ред. Държавният глава заговори за "разпад на държавността". Освен това обяви, че очаква "напрегната" политическа есен.

Президентът: Проблемът с водата в Плевен няма да се реши с прехвърляне на отговорност

"Водата е базова ценност и немислимо е в европейска България държавата да не може да гарантира достъп до вода. Имах задълбочена среща с кмета, с областния управител, с Басейнова дирекция и ВиК – разгледахме какви са предизвикателствата, какво е направено, какво предстои да се прави. Мога да кажа, че проблемът наистина е много сериозен, но той няма да се реши с прехвърлянето на отговорността на местната власт. Хората правят всичко, каквото могат, с това, което имат като ресурси, възможности и експертиза, но аз очаквам много по-голяма помощ от различни институции", заяви Румен Радев.

Още: Пеевски предлага, парламентът приема: Може да има промени в определянето на цените за водата и ВиК

"Очаквам и тези, които вземат оперативните решения в държавата и разпределят обществения ресурс, които упражняват контрол и гарантират, че денонощно мислят за хората, да дойдат тук, на място, и да го докажат. Ако не могат да направят нещо полезно, най-малкото да изразят солидарност и съпричастност със състоянието на този проблем", допълни той.

Още: Ветото на Радев отиде в коша: Спорният закон за държавните имоти остава

Снимка: БГНЕС

"Работи се по всички възможни направления – и за осигуряване на постъпване на по-големи количества на вода към града, и за оптимизиране на водопреносната мрежа на ВиК. Каквито и технически средства да се прилагат и решения, ние трябва да си отговорим на важни въпроси: къде изчезва водата, какво става с финансовите средства, които се отпускат за ВиК, как се отпускат, как се оползотворяват? Да не се връщам към темата къде отидоха 500 милиона за язовири, как се строят водопроводи, как се изгребват инертни материали незаконно от корита на реки", продължи държавният глава.

Не е нужно само дългосрочно решение на проблема, а хората "очакват екстрени, спешни мерки", допълни президентът.

Радев за GPS-а и Фон дер Лайен: "Измислен скандал"

"Това е един измислен скандал", каза той за заглушения GPS в самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която кацна на летище Пловдив на 31 август.

Още: Няма данни за външна намеса: Премиерът сложи точка на темата с GPS-а, Русия и Фон дер Лайен

"Министърът на транспорта и министър-председателят го затвориха тази сутрин. Няма постипила официална информация за смущение от стотици прелитащи над България самолети, нито от работата на ВВС – хеликопетрите работиха паралелно от авиобаза „Крумово“. В авиацията сисемите за навигация са многократно резервирани, така че, ако едно средство има някакви смущения, продължаваш с други средства. Аз не виждам никакъв проблем", каза президентът.

Снимка: БГНЕС

Началникът на ДАНС

Относно смяна на номинацията за началник на ДАНС, Радев заяви: "Не искам да коментирам процесите в службата, но информацията, с която разполагам, ми е достатъчна, за да взема съответното решение. Очаквам Министерски съвет – той има думата".

Припомняме, че президентът обяви, че не е съгласен с предложението на кабинета шеф на контраразузнаването да стане Деньо Денев - още преди името на номинирания да стане публично известно (процесът се съгласува между Президентството и Министерски съвет). "Политици, санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори, извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка. Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. Нека ме чуят ясно – няма да стане", каза Радев пред журналисти в Шумен преди пет дни.

Още: Сламеният човек и размяната на заложници между "Дондуков" 1 и 2: Говори Атанас Атанасов

Пребитият директор на полицията в Русе

По случая с пребития от младежи директор на полицията в Русе Николай Кожухаров, който е направил забележка на младежи, извършващи дрифтове с автомобили, а накрая се е озовал в болница в критично състояние, Радев каза, че "основната функция на държавата е да гарантира здравето и живота на своите граждани".

"Когато тя не може да го направи даже за директор на областна дирекция на МВР, ние вече говорим за разпад на държавността. И още нещо: начинът на управление и начинът на говорене от най-високо ниво - и от парламента, и от политическите партии - се пренася надолу към хората. Това го виждаме навсякъде по улиците на България. Този разпад на държавността трябва да спре“, заяви Румен Радев.

Още: Младежи пребиха директора на полицията в Русе, състоянието му е критично