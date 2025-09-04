Писмо до АПИ: Доволни кметове благодарят

Войната в Украйна:

04 септември 2025
Агенция „Пътна инфраструктура“ получи благодарствено писмо от местната власт за извършените ремонти на републикански пътища на територията на община Карлово. В него кметовете на Карлово д-р Емил Кабаинванов и на Калофер Драгомир Боев изразяват благодарността си до председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Йордан Вълчев и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов за предприетите ремонтни дейности на участъци от Подбалканския път I-6 София - Карлово, съобщиха от пътната агенция.  

Представителите на местната власт посочват, че високо оценяват бързото преасфалтиране и оформянето на банкетите на входа на Калофер на път I-6, както и на улица „Юмрукчал“ в града, съвпадаща с трасето на третокласния път III-607 Калофер – Паниците. Кметовете изразяват задоволството си от повишаването на пътната безопасност и удобството на пътуващите след извършените ремонтни дейности на участъците от първокласния път Васил Левски - Калофер и Клисура - Кърнаре – Иганово. Отсечките са с нова асфалтова настилка, подобрено отводняване, маркировка и знаци.

Кметът на Карлово подчертава и важността на ремонтирания 370-метров участък от ул. „Индустриална“ в Индустриалната зона на Карлово, част от републиканската пътна мрежа. ОЩЕ: Пътните ремонти ще се координират с хотелиери и ресторантьори

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
