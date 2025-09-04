Войната в Украйна:

Хърватия представи първия виртуален асистент по гинекологични проблеми

04 септември 2025, 17:07 часа 376 прочитания 0 коментара
В Хърватия, що се отнася до сексуалното здраве, най-големият проблем е липсата на информация, предупреди Хърватският институт за обществено здраве по случай Световния ден на сексуалното здраве, представяйки работата на Консултативния център за насърчаване на сексуалното здраве към Хърватския институт за обществено здраве, както и първия виртуален асистент по гинекологични проблеми, AI Gina, предаде хърватската медия "Индекс".

„Виртуалната асистентка Джина, която се занимава със здравна грамотност, която е в основата на работата на Службата за здравна промоция, използва всички професионални материали и знания. Приложението е предназначено предимно за момичета и жени, но е много интересно и за мъже и млади момчета, както и за всички, които се интересуват от използването на това приложение“, каза Саня Мусич Миланович, ръководител на службата за промоция на здравето в Хърватския институт за обществено здраве. ОЩЕ: ОАЕ официално обявиха първия виртуален член на емиратското семейство

Деница Китанова
