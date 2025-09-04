Войната в Украйна:

Пратеникът на Тръмп Уиткоф на среща в Париж с началника на офиса на Зеленски

04 септември 2025, 15:10 часа 191 прочитания 0 коментара
Пратеникът на Тръмп Уиткоф на среща в Париж с началника на офиса на Зеленски

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стиф Уиткоф получи покана за срещата на Коалицията на желаещите и днес се срещна в Париж с европейски лидери, за да обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна. Той е провел среща и конкретно с украински официални лица - с ръководителя на президентския кабинет на Зеленски Андрий Ермак и със секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров. 

На срещата са присъствали и съветникът по националната сигурност на премиера на Обединеното кралство Джонатан Пауъл, дипломатическият съветник на президента на Франция Еманюел Бон, съветникът по националната сигурност на канцлера на Германия Гюнтер Заутер и дипломатическия съветник на премиера на Италия Фабрицио Саджо, става ясно от публикация на Ермак в канала му в Telegram. 

Още: Започна срещата на Коалицията на желаещите в Париж: Изключително трудни решения (ВИДЕО)

Основната тема на срещата е било координиране на позициите на страните и практическото прилагане на споразуменията относно гаранциите за сигурност. Те трябва да бъдат силни и ефективни както във въздуха, така и в морето и на сушата, както и в киберпространството, пише Ермак. Обсъдихме също засилването на санкционния натиск срещу Русия, връщането на украинските военнипленници и похитените деца, добавя той.

Защо Украйна не нанася удари по Русия със същия мащаб: Подоляк обясни

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
война Украйна Андрий Ермак Стив Уиткоф коалиция на желаещите
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес