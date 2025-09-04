Пратеникът на Тръмп Уиткоф на среща в Париж с началника на офиса на Зеленски

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стиф Уиткоф получи покана за срещата на Коалицията на желаещите и днес се срещна в Париж с европейски лидери, за да обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна. Той е провел среща и конкретно с украински официални лица - с ръководителя на президентския кабинет на Зеленски Андрий Ермак и със секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров.

На срещата са присъствали и съветникът по националната сигурност на премиера на Обединеното кралство Джонатан Пауъл, дипломатическият съветник на президента на Франция Еманюел Бон, съветникът по националната сигурност на канцлера на Германия Гюнтер Заутер и дипломатическия съветник на премиера на Италия Фабрицио Саджо, става ясно от публикация на Ермак в канала му в Telegram.

Основната тема на срещата е било координиране на позициите на страните и практическото прилагане на споразуменията относно гаранциите за сигурност. Те трябва да бъдат силни и ефективни както във въздуха, така и в морето и на сушата, както и в киберпространството, пише Ермак. Обсъдихме също засилването на санкционния натиск срещу Русия, връщането на украинските военнипленници и похитените деца, добавя той.

