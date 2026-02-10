Водещи експерти в маркетинговите комуникации ще обучават и оценяват 200 студенти в "Рекламна академия" 2026

Едни от най-утвърдените професионалисти в рекламата, маркетинга и медиите ще обучават и оценяват участниците на предстоящото 13-о издание на образователния формат "Рекламна академия". Организаторите - Нов български университет (НБУ), Българска асоциация на рекламодателите (БАР) и Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) - обявиха състава на журито и на менторите.

Тази година "Рекламна академия 2026" ще се проведе в рамките на пет дни – от 16 до 20 февруари 2026 г. в Нов български университет. Форматът свързва академичното образование с практиката на бизнеса и дава възможност на студентите да представят свои решения на реални комуникационни казуси. Под мотото "Практиката е най-добрият учител" организаторите ще разпределят общо 200 студенти в 20 отбора от по 10 души.

Всеки отбор ще бъде напътстван от трима ментори, а журито ще оценява проектите по критерии, които отразяват актуалните тенденции в рекламната и маркетинговата индустрия, с фокус върху стратегията, креативността и приложимостта на предложените решения.

39 ментори ще подкрепят участниците, като предоставят ценни насоки и експертиза в процеса на работа. Казусите ще бъдат от различни сектори - безалкохолни напитки, бира, лекарства без рецепта, ритейл, телекомуникации и храни. Пълния списък с ментори може да видите тук.

За първи път тази година журито е съставено изцяло от ментори от предходни издания на "Рекламна академия". Този подход затваря образователния кръг и прави финалната оценка още по-прецизна, тъй като стъпва на реалния опит на специалистите в работата по студентските проекти. На 13-ото издание на Академията ще журират Александър Братимиров – Partner & Creative Director в Human, Ангела Ангелова – Content & Social Media Manager във Vivacom България, Боби Петров – Group Creative & Strategy Director в All Channels Group, Димитър Стаматов – Global Brand Manager в Unicoms Switzerland GmbH, Желез Атанасов – Strategic Planning Director и партньор в Noble, Плутархос Маридакис – Managing Director и собственик на Standpoint Media, Теодора Русева-Найденова – Brand Manager NESCAFÉ за Югоизточна Европа, и Христина Вучева – Marketing Director в DEVIN.

За "Рекламна академия"

"Рекламна академия" е съвместна проект на Нов български университет (НБУ), Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА). Първото му издание се провежда от 11 до 13 февруари 2014 г. с участието на шест организации – три компании рекламодатели и три комуникационни агенции, чиито представители влизат в ролите на лектори, ментори и жури. В следващите години във формата се присъединяват десетки нови компании – за първите десет издания над 100 водещи компании от комуникационната индустрия излъчват свои представители, които участват в академията в ролята на лектори, дискутанти, модератори и жури. През 2025 г. участват представители на бизнеса от близо 50 компании. "Рекламна академия" досега е осигурила над 300 стажа и работни позиции на изявени студенти. Десетки от участвалите студенти са припознали работата в областта на маркетинговите комуникации като свое призвание, а рекламата – като своя професионална любов.