Времето утре - 11 февруари 2026 г.

На 11 февруари 2026 г. минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – минус 2°. Преди обяд облачността ще е значителна, а над Северозападна България и Горнотракийската низина ще има ниска слоеста облачност или мъгла. На изток ще е предимно слънчево, а след обяд и в южната половина от страната облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 4° и 9°, по ниски в Северозападна България, където ще остане облачно и мъгливо през целия ден. В София максималната температура ще е около 7°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Облачно в планините

В планините ще бъде предимно облачно. В сутрешните часове на места в Западна Стара планина и масивите от Югозападна България ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре. На изток ще е почти без валежи. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

Слънце над морето

По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – до предимно слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат около 7°-9°, малко по-високи от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
