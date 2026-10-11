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Прогноза за времето - 12 октомври 2026 г. (понеделник)

11 октомври 2026, 19:33 часа 734 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Прогноза за времето - 12 октомври 2026 г. (понеделник)

На 12 октомври 2026 г. през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните – предимно между 13° и 18°, в Източна България – между 20° и 24°. В София минималната температура ще бъде около 10°, а максималната – около 13°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Сняг в планините

В планините ще бъде предимно облачно и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Над 2000 метра валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават в сняг и границата дъжд-сняг ще се снижава. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, който постепенно ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 5°.

Облачно по морето

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По Черноморието облачността ще е значителна и на места, главно по южното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е около 20°. Вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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